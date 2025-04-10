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Начальницу КП «Киевгорсвет» обвиняют в убытках от закупки фонарей на 1,4 млн гривен

20:02, 10 апреля 2025
В Киеве начальнице КП «Киевгорсвет» объявили подозрение из-за закупки фонарей по завышенным ценам.
Начальницу КП «Киевгорсвет» обвиняют в убытках от закупки фонарей на 1,4 млн гривен
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Сообщено о подозрении начальнице одного из отделов КП «Киевгорсвет» в служебной халатности при закупке уличных фонарей, что привело к финансовым убыткам. Подозреваемая обвиняется по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В период марта 2024 года, по словам следователей, женщина, выполняя свои должностные обязанности, не провела мониторинг рыночных цен на светильники для наружного освещения, которые устанавливались в Дарницком районе Киева. Это привело к тому, что фонари были закуплены по цене, которая значительно превышала рыночную. Общая сумма сделки составила более 4,8 млн гривен.

После проведения товароведческих и экономических экспертиз установлено, что нанесен ущерб на сумму почти 1,4 млн гривен.

Следствие в уголовном производстве продолжается, и сейчас устанавливаются другие лица, причастные к совершенному правонарушению.

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прокуратура Киев подозреваемый

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