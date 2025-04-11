Сдаете в аренду личное имущество — необходимо ли регистрироваться ФЛП

Главное управление ГНС в Житомирской области рассказало, нужно ли регистрировать ФОП при сдаче в аренду личного имущества.

В соответствии с ст. 319 и ст. 320 Гражданского кодекса собственник обладает, пользуется и распоряжается своим имуществом по своему усмотрению, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности.

Налогообложение дохода от предоставления недвижимости в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилой найм (поднайм) осуществляется в соответствии с п. 170.1 ст. 170 раздела IV Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI.

В соответствии с п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 НКУ, если арендатор является физическим лицом, которое не является самозанятым, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога в бюджет, то плательщиком налога является арендодатель.

Таким образом, сдача в аренду собственного недвижимого имущества может осуществляться физическими лицами как в рамках предпринимательской деятельности, так и путем выполнения норм п. 170.1 ст. 170 раздела IV НКУ без регистрации арендодателя физическим лицом – предпринимателем.

Такой плательщик по итогам отчетного налогового года обязан до 1 мая года, следующего за отчетным, подать в контролирующий орган, в котором состоит на учете, налоговую декларацию о имущественном состоянии и доходах, в которой задекларировать сумму полученного дохода и определить налоговые обязательства по НДФЛ и военному сбору.