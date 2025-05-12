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На Львівщині викрили адміністраторів каналів у соцмережах, які публікували місця перебування працівників ТЦК

16:33, 12 травня 2025
Адміністратори каналів поширювали інформацію про дати і місця перебування працівників центрів комплектування, які проводили мобілізаційні заходи щодо призову громадян.
На Львівщині викрили адміністраторів каналів у соцмережах, які публікували місця перебування працівників ТЦК
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру трьом мешканцям області, які з осені 2024 року підозрювані інформували мешканців Львова та прилеглих до нього районів про дислокацію та переміщення представників ТЦК та СП.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у Telegram та Viber-каналах, які адміністрували фігуранти, серед підписників поширювалася інформація про дати і місця перебування працівників центрів комплектування, які проводили мобілізаційні заходи щодо призову громадян.

«Також безперешкодно розміщувати повідомлення на таку тематику мали можливість самі учасники груп. Таким чином військовозобов’язані мали можливість уникати отримання повісток та ухилятися від мобілізації», - заявили у прокуратурі.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних виявлено та вилучено мобільні телефони з ознаками протиправної діяльності.

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прокуратура Львів ТЦК

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