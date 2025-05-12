Во Львовской области выявили администраторов каналов в соцсетях, которые публиковали места пребывания сотрудников ТЦК

Администраторы каналов распространяли информацию о датах и местах пребывания сотрудников центров комплектования, которые проводили мобилизационные мероприятия по призыву граждан.

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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении трем жителям региона, которые с осени 2024 года, как предполагается, информировали жителей Львова и прилегающих районов о дислокации и передвижении представителей ТЦК и СП.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в Telegram- и Viber-каналах, которые администрировали фигуранты, среди подписчиков распространялась информация о датах и местах пребывания сотрудников центров комплектования, проводивших мобилизационные мероприятия по призыву граждан.

«Также сами участники групп имели возможность беспрепятственно размещать сообщения на такую тематику. Таким образом, военнообязанные могли избегать получения повесток и уклоняться от мобилизации», — заявили в прокуратуре.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны с признаками противоправной деятельности.

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