В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Олега Гладковського до України.

Фото: ukrinform.com

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У середу, 14 травня, в Іспанії правоохоронні органи затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, який також обіймав посаду голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та розшукувався НАБУ з червня 2024 року. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У Бюро не називають прізвище особи, але за даними ЗМІ, мова йде про Олега Гладковського.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

НАБУ додає, що затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі.

Нагадаємо, 16 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС, зваживши на неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перебування клопотання прокурора САП про оголошення у розшук колишнього Першого заступника секретаря РНБО.

Раніше Апеляційна палата ВАКС залишила ексзаступника секретаря РНБО Гладковського під заочним арештом.

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