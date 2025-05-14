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В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского

11:54, 14 мая 2025
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Олега Гладковского в Украину.
В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского
Фото: ukrinform.com
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В среду, 14 мая, в Испании правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который также занимал должность председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса и разыскивался НАБУ с июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В Бюро не называют фамилию лица, но по данным СМИ, речь идет об Олеге Гладковском.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции лица в Украину.

НАБУ добавляет, что задержанный совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам, что привело к ущербу государству в более чем 17 млн грн.

Напомним, 16 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС, учитывая неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о ходатайстве прокурора САП об объявлении в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Ранеее Апелляционная палата ВАКС оставила экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом.

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НАБУ Испания СНБО

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