В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского

В среду, 14 мая, в Испании правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который также занимал должность председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса и разыскивался НАБУ с июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
В Бюро не называют фамилию лица, но по данным СМИ, речь идет об Олеге Гладковском.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции лица в Украину.
НАБУ добавляет, что задержанный совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам, что привело к ущербу государству в более чем 17 млн грн.
Напомним, 16 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС, учитывая неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о ходатайстве прокурора САП об объявлении в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО.
Ранеее Апелляционная палата ВАКС оставила экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом.
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