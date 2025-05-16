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Дані про примусову мобілізацію українців на ТОТ Україна передає до МКС – Шмигаль

15:53, 16 травня 2025
Денис Шмигаль заявив, що всі факти примусової мобілізації українців Росією на тимчасово окупованих територіях фіксуються правоохоронцями та передаються до Міжнародного кримінального суду.
Дані про примусову мобілізацію українців на ТОТ Україна передає до МКС – Шмигаль
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Україна фіксує всі злочини Росії щодо примусової мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на сьогодні зареєстровано декілька сотень тисяч воєнних злочинів, серед яких і факти примусової мобілізації. За словами Прем'єра, це все фіксується правоохоронцями і передається в Міжнародний кримінальний суд.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, пише Укрінформ.

«Звісно, нам такі факти відомі (про примусову мобілізацію – ред.). Дуже багато полонених зі сторони Російської Федерації військових. Вони, власне, проживають на тимчасово окупованих територіях України, є по факту українцями. Звісно ж, усі ці факти фіксуються Генеральною прокуратурою, нашими правоохоронними органами. Усі ці факти передаються до Міжнародного кримінального суду, який фіксує як військові злочини, так і порушення військових міжнародних конвенції», - вказав він.

Зазначимо, що з 1 січня Україна офіційно стала повноправною учасницею Римського статуту МКС.

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війна Міжнародний кримінальний суд Денис Шмигаль мобілізація

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