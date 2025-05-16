Дані про примусову мобілізацію українців на ТОТ Україна передає до МКС – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що всі факти примусової мобілізації українців Росією на тимчасово окупованих територіях фіксуються правоохоронцями та передаються до Міжнародного кримінального суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна фіксує всі злочини Росії щодо примусової мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на сьогодні зареєстровано декілька сотень тисяч воєнних злочинів, серед яких і факти примусової мобілізації. За словами Прем'єра, це все фіксується правоохоронцями і передається в Міжнародний кримінальний суд.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, пише Укрінформ.

«Звісно, нам такі факти відомі (про примусову мобілізацію – ред.). Дуже багато полонених зі сторони Російської Федерації військових. Вони, власне, проживають на тимчасово окупованих територіях України, є по факту українцями. Звісно ж, усі ці факти фіксуються Генеральною прокуратурою, нашими правоохоронними органами. Усі ці факти передаються до Міжнародного кримінального суду, який фіксує як військові злочини, так і порушення військових міжнародних конвенції», - вказав він.

Зазначимо, що з 1 січня Україна офіційно стала повноправною учасницею Римського статуту МКС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.