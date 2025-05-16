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Данные о принудительной мобилизации украинцев на ТОТ Украина передает в МУС – Шмыгаль

15:53, 16 мая 2025
Денис Шмыгаль заявил, что все факты принудительной мобилизации украинцев Россией на временно оккупированных территориях фиксируются правоохранителями и передаются Международному уголовному суду.
Данные о принудительной мобилизации украинцев на ТОТ Украина передает в МУС – Шмыгаль
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Украина фиксирует все преступления России, касающиеся принудительной мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на сегодняшний день зарегистрированы несколько сотен тысяч военных преступлений, среди которых и факты принудительной мобилизации. По словам Премьера, все это фиксируется правоохранительными органами и передается в Международный уголовный суд.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет Укринформ.

«Конечно, нам такие факты известны (о принудительной мобилизации – ред.). Очень много пленных со стороны Российской Федерации военнослужащих. Они, собственно, проживают на временно оккупированных территориях Украины, являются по факту украинцами. Конечно же, все эти факты фиксируются Генеральной прокуратурой, нашими правоохранительными органами. Все эти факты передаются в Международный уголовный суд, который фиксирует как военные преступления, так и нарушения международных военных конвенций», – указал он.

Отметим, что с 1 января Украина официально стала полноправной участницей Римского устава МУС.

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война Международный уголовный суд Денис Шмыгаль мобилизация

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