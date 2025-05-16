В Винницкой области «свидетель Иеговы» отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений — что решил суд

В Винницкой области военнообязанный получил две повестки, но категорически отказался проходить службу. Мужчина назвал себя свидетелем Иеговы и заявил, что не хочет мобилизоваться по «религиозным убеждениям». Приговор по делу № 146/2042/24 вынес Томашпольский районный суд Винницкой области.

В материалах дела указано, что жителя Винницкой области военно-врачебная комиссия признала годным к мобилизации.

В мае 2024 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Повторно повестку ему вручили в ноябре того же года, но он не явился в территориальный центр комплектования для отправки в воинскую часть.

На суде обвиняемый вину отрицал.

Он заявил, что является «глубоко религиозным человеком, свидетелем Иеговы, и его библейские учения и совесть не позволяют ему брать в руки оружие или выполнять любые обязанности, связанные с военной службой».

Также мужчина утверждал, что ещё в 2022 году подал заявление о замене военной службы на альтернативную. По его словам, «чтобы защитить свою семью, не обязательно быть военнослужащим и брать в руки оружие».

Суд критически оценил показания подсудимого.

«Суд приходит к убеждению, что отрицание вины обвиняемым, указание религиозных убеждений как основания для уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации направлено на искажение фактических обстоятельств дела с целью избежать уголовной ответственности за совершённое», — говорится в материалах дела.

Проанализировав все обстоятельства, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд высказался об отказе от военной службы по религиозным убеждениям: обязанность защиты Украины возлагается на всех граждан, независимо от вероисповедания.