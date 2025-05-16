На Вінниччині «свідок Єгови» відмовився від мобілізації через релігійні переконання — що вирішив суд

Військовозобов’язаний отримав дві повістки і відмовився від проходження служби, бо «родину можна захищати по-іншому».

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На Вінниччині військовозобов’язаний отримав дві повістки, але категорично відмовився від проходження служби. Чоловік назвав себе свідком Єгови та сказав, що не бажає мобілізуватися через «релігійні переконання». Вирок у справі № 146/2042/24 виніс Томашпільський районний суд Вінницької області.

У матеріалах справи вказується, що жителя Вінниччини ВЛК визнала придатним до мобілізації.

У травні 2024 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Повторно він отримав повістку у листопаді 2024-го, проте не прийшов до ТЦК для відправлення до військової частини.

На суді обвинувачений провину заперечив.

Чоловік заявив, що є «глибоко релігійною людиною, свідком Єгови, і його навчання по Біблії та сумління не дозволяють брати до рук зброю і виконувати будь-які обов`язки, пов`язані з військовою службою».

Він стверджував, що ще 2022 року написав заяву про заміну військової служби на альтернативну. Також чоловік вважає, «що для того, щоб захистити свою сім’ю, не треба бути військовослужбовцем і брати зброю».

Суд критично поставився до свідчень підсудного.

«Суд приходить до переконання, що невизнання вини обвинуваченим, зазначення релігійних переконань як підстави для ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, спрямоване на спотворення фактичних обставин справи для уникнення кримінальної відповідальності за вчинене», — йдеться у матеріалах справи.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховний Суд висловився щодо відмови від військової служби через релігійні переконання: обов’язок захисту України покладається на всіх громадян, незалежно від віросповідання.

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