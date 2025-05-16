У Тайвані судили студентку, яка залишила мертвонароджену дитину в морозильній камері лікарні

Дівчина пояснила, що була сама, без грошей і підтримки, а суд врахував її стан і призначив м’яке покарання.

Фото: unsplash

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У Тайвані судили студентку з Гонконгу, яка залишила мертвонароджену дитину в лікарняній морозильній камері. Про це повідомляє South China Morning Post.

25-річну Хуан, громадянку Гонконгу, визнали винною у залишенні тіла після того, як вона у 2022 році покинула мертвонароджену дитину в морозильній камері тайванської лікарні та зникла. Враховуючи складні життєві обставини, суд призначив їй м’яке покарання — 4 місяці позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.

Хуан приїхала до Тайваню на навчання. 5 листопада 2022 року вона передчасно народила мертвонародженого хлопчика на 21-му тижні вагітності в лікарні при Китайському медичному університеті в місті Тайчжун.

За даними, вона самостійно помістила тіло дитини в морозильну камеру лікарні й уклала угоду з похоронною компанією про його поховання — зобов’язавшись внести завдаток до 10 грудня. Проте жінка зникла, на зв’язок не виходила і не повернулася до лікарні.

Правоохоронці затримали Хуан уже у 2024 році, після чого її справу передали до суду. У суді вона заперечила умисне залишення тіла, пояснивши, що не знала про вагітність до моменту, коли звернулась до лікарів через біль у животі. Медики тоді й повідомили, що плід мертвий.

«Я була сама, далеко від дому, без грошей і підтримки. Не знала, що робити з тілом дитини. Я не могла дозволити собі навіть їжу», — розповіла вона на засіданні. Вона також зізналась, що підписала документ із ритуальною службою, але не зрозуміла його змісту і не пам’ятає, з якою компанією мала справу.

Адвокат Хуан просив суд класифікувати тіло як медичні відходи, оскільки вік плоду не досягав 24 тижнів. Проте суд відхилив цей аргумент, врахувавши медичні дані та фото, де видно, що тіло мало чітко сформовані риси: зріст — 28 см, вага — 345 г.

З огляду на психологічний та фінансовий стан дівчини, її статус іноземної студентки та відсутність судимостей, суд вирішив не карати її суворо. До того ж вона погасила заборгованість перед похоронною компанією.

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