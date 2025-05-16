В Тайване судили студентку, которая покинула мертворожденного ребенка в морозильной камере больницы

В Тайване судили студентку из Гонконга, которая оставила мертворожденного ребёнка в морозильной камере больницы. Об этом сообщает South China Morning Post.

25-летнюю Хуан, гражданку Гонконга, признали виновной в оставлении тела после того, как в 2022 году она поместила мертворожденного ребёнка в морозильную камеру тайваньской больницы и исчезла. С учётом сложных жизненных обстоятельств суд назначил ей мягкое наказание — 4 месяца лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Хуан приехала на Тайвань на учёбу. 5 ноября 2022 года она преждевременно родила мертвого мальчика на 21-й неделе беременности в больнице при Китайском медицинском университете в городе Тайчжун.

Согласно данным, она самостоятельно поместила тело ребёнка в морозильную камеру больницы и заключила договор с похоронной компанией о его захоронении — обязавшись внести предоплату до 10 декабря. Однако девушка не вернулась, не выходила на связь и в больницу больше не приходила.

Правоохранители задержали Хуан уже в 2024 году, после чего её дело передали в суд. На заседании она отрицала умышленное оставление тела, объяснив, что не знала о беременности до того момента, как обратилась к врачу с болями в животе. Тогда ей сообщили, что плод уже мёртв.

«Я была одна, далеко от дома, без денег и поддержки. Я не знала, что делать с телом ребёнка. У меня даже не было денег на еду», — рассказала она в суде. Также она призналась, что подписала документ с похоронной службой, но не поняла его содержания и не помнит, с какой компанией имела дело.

Адвокат Хуан просил суд признать тело медицинскими отходами, поскольку срок беременности не достигал 24 недель. Однако суд отклонил этот аргумент, опираясь на медицинские документы и фотографии, на которых видно, что тело имело чётко сформированные человеческие черты: рост — 28 см, вес — 345 г.

Учитывая психологическое и финансовое состояние девушки, её статус иностранной студентки и отсутствие судимостей, суд решил не применять строгое наказание. Кроме того, она погасила задолженность перед похоронной компанией.