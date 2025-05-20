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На Вінниччині через суд повернули громаді об’єкт водогосподарства вартістю 2,4 млн грн

23:12, 20 травня 2025
Підприємство орендувало з 2018 року гідротехнічний вузол вартістю 2,4 млн грн, однак із 2022 року припинило сплачувати орендну плату, накопичивши борг у 85 тисяч гривень.
На Вінниччині через суд повернули громаді об’єкт водогосподарства вартістю 2,4 млн грн
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Господарський суд Вінницької області задовольнив позов Могилів-Подільської окружної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення заборгованості за оренду комунального майна, дострокове розірвання договору та повернення об’єкта у власність Ямпільської міської ради. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Мова йде про гідротехнічний вузол водогосподарської системи площею 125 м², вартістю 2,4 млн грн, який перебував в оренді з 2018 року. У 2022 році підприємство-орендар припинило сплачувати кошти до бюджету громади, накопичивши борг у розмірі 85 тис. грн.

У зв’язку з бездіяльністю сторін договору щодо погашення боргу, прокуратура взяла на себе захист економічних інтересів громади в суді. Після набуття рішенням законної сили буде забезпечено його реальне виконання.

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