В Винницкой области через суд вернули общине объект водохозяйства стоимостью 2,4 млн грн

Предприятие арендовало с 2018 года гидротехнический узел стоимостью 2,4 млн грн, однако с 2022 года перестало платить арендную плату, накопив долг в 85 тысяч гривен.

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Хозяйственный суд Винницкой области удовлетворил иск Могилёв-Подольской окружной прокуратуры к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности за аренду коммунального имущества, досрочном расторжении договора и возврате объекта в собственность Ямпольского городского совета. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о гидротехническом узле водохозяйственной системы площадью 125 м², стоимостью 2,4 млн грн, который находился в аренде с 2018 года. В 2022 году предприятие-арендатор прекратило перечислять средства в бюджет громады, накопив долг в размере 85 тыс. грн.

В связи с бездействием сторон договора по урегулированию задолженности, прокуратура взяла на себя защиту экономических интересов громады в суде. После вступления решения в законную силу будут приняты меры для его реального исполнения.

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