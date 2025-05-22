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На Рівненщині виявили рідкісне гніздо бородатих сов з пташенятами

23:30, 22 травня 2025
Четверо пташенят бородатої сови вперше зафіксовані у Нобельському парку.
На Рівненщині виявили рідкісне гніздо бородатих сов з пташенятами
Фото: Nobel national nature park
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У Нобельському національному природному парку на Рівненщині зафіксували унікальне гніздо бородатої сови — однієї з найбільших і найрідкісніших сов України. Відомо, що в країні налічується всього 20-35 пар цього виду, повідомляють у Нобельському національному природному парку.

Науковці виявили у гнізді двох дорослих сов та чотирьох пташенят — вже підлітків, які незабаром покинуть гніздо. Самка охороняла пташенят, не боючись людей, а самець приносив здобич. Одне з унікальних фото показує сову з мишею в дзьобі.

Про знахідку повідомив місцевий житель Микола Остапчук, який помітив проліт сови під час прогулянки лісом. Це відкриття стало справжньою сенсацією для орнітологів, адже бородата сова найчастіше мешкає у старих хвойних лісах північного Полісся, зокрема на Житомирщині.

Вид занесений до Червоної книги України. Бородата сова — одна з найбільших сов країни, поступається лише пугачу. Вона має кругле обличчя з жовтими очима та характерною чорною плямою під дзьобом, що нагадує бороду, звідки й походить її назва. Цей вид відомий також тим, що полює навіть удень — рідкісна особливість серед сов.

Виявлення повноцінної сім’ї бородатих сов на Рівненщині — важлива знахідка для науки та свідчення збереження цього рідкісного виду в Україні.

Фото: Nobel national nature park

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Рівне тварини

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