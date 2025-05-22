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На Ровенщине обнаружили редкое гнездо бородатых сов с птенцами

23:30, 22 мая 2025
Четверо птенцов бородатой совы впервые зафиксированы в Нобельском парке.
На Ровенщине обнаружили редкое гнездо бородатых сов с птенцами
Фото: Nobel national nature park
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В Нобельском национальном природном парке на Ровенщине зафиксировали уникальное гнездо бородатой совы - одной из крупнейших и самых редких сов Украины. Известно, что в стране насчитывается всего 20-35 пар этого вида, сообщают в Нобельском национальном природном парке.

Ученые обнаружили в гнезде двух взрослых сов и четырех птенцов - уже подростков, которые вскоре покинут гнездо. Самка охраняла птенцов, не боясь людей, а самец приносил добычу. Одно из уникальных фото показывает сову с мышью в клюве.

О находке сообщил местный житель Николай Остапчук, который заметил пролет совы во время прогулки по лесу. Это открытие стало настоящей сенсацией для орнитологов, ведь бородатая сова чаще всего обитает в старых хвойных лесах северного Полесья, в частности на Житомирщине.

Вид занесен в Красную книгу Украины. Бородатая сова - одна из крупнейших сов страны, уступает лишь филинам. Она имеет круглое лицо с желтыми глазами и характерным черным пятном под клювом, напоминающим бороду, откуда и происходит ее название. Этот вид известен также тем, что охотится даже днем - редкая особенность среди сов.

Обнаружение полноценной семьи бородатых сов на Ривненщине - важная находка для науки и свидетельство сохранения этого редкого вида в Украине.

Фото: Nobel national nature park

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