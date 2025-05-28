Практика судів
  1. В Україні

Українські полярники зафіксували рідкісне атмосферне гало – відео

18:43, 28 травня 2025
Полярникам біля станції «Академік Вернадський» вдалося зняти цікаві оптичні ефекти.
Українські полярники зафіксували рідкісне атмосферне гало – відео
Джерело фото: Національний антарктичний науковий центр
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» зняли вражаюче відео, на якому видно два паргелії — несправжні сонця, що з’являються обабіч справжнього світила на одному з ним рівні. Окрім того, у кадрі зафіксовано рідкісне повне паргелічне коло — лінію, що проходить через сонце, паргелії та все небо паралельно горизонту, створюючи ефект обручки з «камінчиками» на небі.

Раніше дослідники помітили 22-градусне сонячне гало навколо сонця, але воно швидко зникло і не потрапило на відео. Усі ці явища належать до родини гало — оптичних ефектів, що виникають через заломлення та відбиття сонячних променів у крижаних кристалах, які зазвичай містяться в перистих або перисто-шаруватих хмарах чи у вигляді алмазного пилу в морозно-вологому повітрі.

Залежно від форми кристалів та траєкторій світла формуються різні види гало: кругові гало, паргелії, парселени (від місяця), зенітні дуги чи світлові стовпи. Повне паргелічне коло — унікальне явище, адже його формування потребує складного поєднання відбиття променів від зовнішньої сторони кристала та кількох внутрішніх заломлень, подекуди до п’ятикратного.

Цікаво, що кругові гало та паргелії зазвичай розташовані на відстані 22 градусів від сонця через шестикутну форму кристалів, які діють як призми, заломлюючи світло саме на цей кут. У рідкісних випадках, якщо кристали товсті й пластинчасті, можуть з’являтися додаткові паргелії на відстані 44 градусів.

Такі дивовижні небесні картини створюють промені світла та крижані кристали. Хоча гало найчастіше спостерігаються в полярних регіонах, їх можна побачити й в інших широтах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пріоритетом наразі є фінансування ЗСУ, тому розмір одноразових соцвиплат може бути зменшений — Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду констатувала, що в умовах війни пріоритетним є спрямування обмежених фінансових ресурсів держави на фінансування Збройних Сил, а не на інші цілі, що може вплинути на збалансованість державного бюджету.

Ірина Верещук презентувала комітету нацбезпеки законопроект про підготовку громадян до національного спротиву

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук показала презентацію щодо законопроекту, яким буде врегульовано підготовку громадян до нацспротиву.

Комітет з нацбезпеки готує нараду щодо використання «шахедами» SIM-карток українських мобільних операторів

У коментарях до відповідного допису Олександр Федієнко додав, що про прив’язку «сімок» в Україні до паспортів «не писав і не казав».

Наказ командира про призов заступниці прокурора Наталії Максименко скасували – Сухопутні війська

Раніше подібний випадок з «ручним» скасуванням наказу про призов мав місце у справі Романа Насірова, хоча відповідно до позиції Верховного Суду процедура призову на військову службу під час мобілізації є незворотною.

Верховна Рада готується прийняти зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США щодо корисних копалин

Зміни до закону про Державний бюджет на 2025 рік для створення нової бюджетної програми поки не передбачені.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду