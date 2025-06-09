Держпраці роз’яснила, чи можна взяти дні відпустки, які не були використані у попередні роки

Що робити працівнику, який має кілька невикористаних відпусток за попередні роки.

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Державна служба з питань праці розповіла, чи можна взяти дні відпустки, які не були використані у попередні роки.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки (стаття 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Проте це право роботодавця, а не обов’язок, тому він має право надати працівникові невикористані дні відпустки за минулі роки.

Раніше ми писали, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за шкідливі умови.

Додамо, чи можна достроково припинити відпустку для догляду за дитиною, якщо роботодавець проти.

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