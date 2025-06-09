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Як дізнатися про рішення комісії щодо поданої таблиці даних платника ПДВ — нагадування податкової

07:18, 9 червня 2025
Таблицю даних із поясненнями розглядає регіональна комісія упродовж 5 робочих днів після її отримання.
Як дізнатися про рішення комісії щодо поданої таблиці даних платника ПДВ — нагадування податкової
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Головне управління Державної податкової служби у Чернігівській області розповіло, де платнику можна ознайомитися із рішенням щодо врахування таблиці даних платника ПДВ.

Відповідно до п. 16 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року  № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника ПДВ, яке надсилається платнику податку в електронний кабінет технічними засобами електронних комунікацій в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених ст. 42 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» визначається наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1.08.2017 за № 942/30810.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за посиланням, а також через вебпортал ДПС.

Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Інформацію щодо рішення про врахування таблиці даних платника ПДВ (у т.ч. якщо воно було оскаржено в адміністративному/судовому порядку) користувач може переглянути в режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.

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податкова ПДВ ДПС податки

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