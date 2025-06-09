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Как узнать решение комиссии по представленной таблице данных плательщика НДС — напоминание налоговой

07:18, 9 июня 2025
Таблицу данных с пояснениями рассматривает региональная комиссия в течение 5 рабочих дней после ее получения.
Как узнать решение комиссии по представленной таблице данных плательщика НДС — напоминание налоговой
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Главное управление Государственной налоговой службы в Черниговской области рассказало, где плательщик может ознакомиться с решением о принятии таблицы данных плательщика НДС.

Согласно п. 16 Порядка приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 года № 1165 «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных», комиссия регионального уровня принимает решение о принятии или непринятии таблицы данных плательщика НДС. Это решение направляется плательщику в электронный кабинет техническими средствами электронных коммуникаций в электронной форме с соблюдением требований, установленных ст. 42 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI, Закона Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» и Закона Украины от 5 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Порядок функционирования информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет» определен приказом Министерства финансов Украины от 14.07.2017 № 637 «Об утверждении Порядка функционирования Электронного кабинета», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 1.08.2017 за № 942/30810.

Вход в Электронный кабинет осуществляется по ссылке, а также через веб-портал ГНС.

Вход в приватную часть Электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг, через Интегрированную систему электронной идентификации — id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дія-Підпис или «облачной» квалифицированной электронной подписи.

Информацию о решении о принятии таблицы данных плательщика НДС (в том числе, если оно было обжаловано в административном или судебном порядке) пользователь может просмотреть в режиме «Входящие» меню «Входящие/исходящие документы» приватной части Электронного кабинета.

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