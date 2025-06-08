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Смертельное ДТП в Ровенской области: 14-летнего мотоциклиста могут отправить на воспитательные мероприятия по решению суда

19:59, 8 июня 2025
Молодой человек на мотоцикле превысил допустимую скорость и сбил 38-летнего местного жителя.
Смертельное ДТП в Ровенской области: 14-летнего мотоциклиста могут отправить на воспитательные мероприятия по решению суда
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В Ровенской области прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении 14-летнего жителя села Дюксин. По вине несовершеннолетнего произошла смертельная авария. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, управляя мотоциклом Skymoto Prime, подросток нарушил правила дорожного движения — превысил скорость и выехал на встречную полосу на улице Лесной, где сбил 38-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Поскольку уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 16 лет, прокуроры направили в суд ходатайство о применении к подростку воспитательных мер. Речь идет об официальном предостережении, передаче под надзор родителей, ограничении досуга и установлении особых требований к поведению. В частности, ему могут запретить находиться вне дома в вечернее и ночное время — с 21:00 до 6:00.

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ДТП

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