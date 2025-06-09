На Буковине разоблачили 66-летнего мужчину, который ездил на авто с поддельным свидетельством о регистрации

Человек сознательно приобрел BMW с фальшивыми документами и пользовался им до момента разоблачения полицией — теперь ему грозит до двух лет ограничение свободы.

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На Буковине разоблачили мужчину, подозреваемого в использовании поддельного свидетельства о регистрации автомобиля. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Так, в апреле 2025 года во время оформления административных материалов за нарушение Правил дорожного движения водитель предъявил правоохранителям свидетельство о регистрации авто с признаками подделки. За сознательное использование фальшивого документа мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.

Установлено, что 66-летний житель Великокучуровской громады в начале октября 2021 года приобрёл автомобиль BMW.

Продавец сообщил, что цена на машину ниже рыночной, поскольку свидетельство о регистрации транспортного средства поддельное. Несмотря на это, буковинец всё же купил авто с фальшивыми документами и пользовался им до тех пор, пока его не разоблачили сотрудники полиции.

Согласно экспертизе, бланк свидетельства по способам печати не соответствует установленному образцу аналогичного документа, находящегося в официальном обращении на территории Украины.

В настоящее время следователи полиции под процессуальным руководством Глыбоцкого отдела Черновицкой окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Также правоохранители ведут следствие по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, в отношении «продавца», который подделал вышеуказанный документ.

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