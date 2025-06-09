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На Буковині викрили 66-річного чоловіка, який їздив на авто з підробленим свідоцтвом про реєстрацію

07:00, 9 червня 2025
Чоловік свідомо придбав BMW із фальшивими документами та користувався ним до моменту викриття поліцією — тепер йому загрожує до двох років обмеження волі.
На Буковині викрили 66-річного чоловіка, який їздив на авто з підробленим свідоцтвом про реєстрацію
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На Буковині викрили чоловіка, якого підозрюють у використанні підробленого свідоцтва про реєстрацію автомобіля. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Так, у квітні 2025 року під час складання адміністративних матеріалів за порушення Правил дорожнього руху водій пред’явив правоохоронцям свідоцтво про реєстрацію авто з ознаками підробки. За свідоме використання фальшивого документу чоловіку загрожує до двох років обмеження волі. 

Встановлено, що 66-річний житель Великокучурівської громади на початку жовтня 2021 року придбав автомобіль «BMW».

Продавець сказав, що ціна на автівку нижча за ринкову, так як свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу підроблене. Буковинець не зважаючи на це, все ж таки придбав авто з підробленими документами та їздив на ньому поки його не викрили співробітники поліції.

Відповідно до експертизи бланк свідоцтва, за дослідженими способами друку не відповідає встановленому зразку аналогічного бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Наразі дізнавачі поліції під процесуальним керівництвом Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили буковинцю про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Також правоохоронці проводять слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України відносно «продавця», який підробив вище вказаний документ.

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