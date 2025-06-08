Смертельна ДТП на Рівненщині: 14-річного мотоцикліста можуть відправити на виховні заходи за рішенням суду

Хлопець на мотоциклі перевищив допустиму швидкість та збив 38-річного місцевого жителя.

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У Рівненській області прокуратура передала до суду клопотання щодо застосування примусових заходів виховного характеру до 14-річного жителя села Дюксин. З вини неповнолітнього сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як встановило слідство, керуючи мотоциклом Skymoto Prime, хлопець порушив правила дорожнього руху — перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу на вулиці Лісній, де збив 38-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Через те, що кримінальна відповідальність за подібні злочини настає з 16 років, прокурори скерували до суду клопотання про застосування до підлітка виховних заходів. Йдеться про офіційне застереження, передачу його під нагляд батьків, обмеження дозвілля та встановлення особливих вимог до поведінки. Зокрема, йому можуть заборонити перебувати поза домом у вечірній та нічний час — з 21:00 до 6:00.

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