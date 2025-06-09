Гоструда разъяснила, можно ли взять дни отпуска, которые не были использованы в предыдущие годы

Государственная служба по вопросам труда рассказала, можно ли взять дни отпуска, которые не были использованы в предыдущие годы.
В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска (статья 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).
Однако это право работодателя, а не обязанность, поэтому он имеет право предоставить работнику неиспользованные дни отпуска за прошлые годы.
Ранее мы писали, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за вредные условия труда.
Добавим, можно ли досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком, если работодатель против.
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