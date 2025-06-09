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Гоструда разъяснила, можно ли взять дни отпуска, которые не были использованы в предыдущие годы

07:36, 9 июня 2025
Что делать работнику, имеющему несколько неиспользованных отпусков за предыдущие годы.
Гоструда разъяснила, можно ли взять дни отпуска, которые не были использованы в предыдущие годы
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Государственная служба по вопросам труда рассказала, можно ли взять дни отпуска, которые не были использованы в предыдущие годы.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска (статья 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).

Однако это право работодателя, а не обязанность, поэтому он имеет право предоставить работнику неиспользованные дни отпуска за прошлые годы.

Ранее мы писали, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за вредные условия труда.

Добавим, можно ли досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком, если работодатель против.

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Гоструда отпуск трудовые отношения

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