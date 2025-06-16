Трамп назвав виключення Росії з G8 «великою помилкою», яка нібито призвела до війни в Україні

Трамп звинуватив Обаму – виключення Росії з G8 призвело до війни.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з G8 було «великою помилкою», яка, на його думку, могла запобігти війні проти України. Про це він сказав під час брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

«Я б не сказав, що Путін повинен бути [у G7] наразі, вже багато води витекло. [Виключення Росії з G8] було великою помилкою», — зазначив Трамп. Він додав, що тодішній президент США Барак Обама та екс-прем’єр Канади Джастін Трюдо виступали проти присутності Путіна в організації.

Трамп також стверджує, що Путін спілкується з ним, а не з іншими лідерами, оскільки «був дуже ображений» виключенням Росії з G8.

«Це була велика помилка, війни б не було… В той час він не був ворогом… Якби він був членом G8, війни б зараз не було», — стверджує Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.