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Трамп назвал исключение России из G8 «большой ошибкой», которая якобы привела к войне в Украине

20:12, 16 июня 2025
Трамп обвинил Обаму – исключение России из G8 привело к войне.
Трамп назвал исключение России из G8 «большой ошибкой», которая якобы привела к войне в Украине
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было «большой ошибкой», которая, по его мнению, могла предотвратить войну против Украины. Об этом он сказал во время брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни.

«Я бы не сказал, что Путин должен быть [в G7] сейчас, уже много воды утекло. [Исключение России из G8] было большой ошибкой», - отметил Трамп. Он добавил, что тогдашний президент США Барак Обама и экс-премьер Канады Джастин Трюдо выступали против присутствия Путина в организации.

Трамп также утверждает, что Путин общается с ним, а не с другими лидерами, поскольку «был очень обижен» исключением России из G8.

«Это была большая ошибка, войны бы не было... В то время он не был врагом... Если бы он был членом G8, войны бы сейчас не было», - утверждает Трамп.

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США россия Дональд Трамп война

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