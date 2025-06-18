У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію в Солом'янському районі

З-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 23 загиблих.

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У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію після масованого російського обстрілу 17 червня. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, роботи в Солом’янському районі тривали понад 39 годин і завершилися сьогодні о 19:20.

Лише на цій локації під завалами було виявлено тіла 23 загиблих. Загалом по столиці кількість загиблих сягнула 28 осіб, ще понад 140 людей дістали поранення.

До ліквідації наслідків атаки були залучені понад 400 рятувальників ДСНС і більше 200 одиниць техніки, включаючи спеціалізовану інженерну та аварійно-рятувальну техніку, безпілотники й пошукових собак. У ході операції врятовано двох людей з-під завалів, ще близько 50 осіб деблоковано з квартир і під’їздів.

На місці трагедії працювали психологи — понад 220 осіб отримали невідкладну допомогу. Правопорядок забезпечували понад 300 правоохоронців, які продовжать чергувати на локації. Вже зафіксовано близько 500 звернень про пошкодження майна.

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