  1. В Україні

Одноразова матеріальна допомога для військових у 2026 році — що треба знати

07:36, 16 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ТЦК роз’яснили питання одноразової матеріальної допомоги для військових.
Одноразова матеріальна допомога для військових у 2026 році — що треба знати
Фото: veteran.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році держава передбачила одноразову матеріальну допомогу для військових, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це нагадав Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Розмір допомоги — місячне грошове забезпечення», - підкреслили у ТЦК.

Рішення ухвалене окремим дорученням Міністерства оборони України від 04.01.2026 №38/уд.

Хто може отримати допомогу?

Матеріальна допомога виплачується один раз у 2026 році, якщо є підстави:

Військовослужбовці з інвалідністю, отриманою внаслідок поранення, контузії чи травми під час захисту України.

Сім’ї військових, які:

- перебувають у полоні (крім добровільної здачі);

- є заручниками;

- інтерновані в нейтральних державах;

- зникли безвісти.

У разі складних життєвих подій, що сталися у 2026 році або у грудні 2025 року (якщо допомогу тоді не отримували), зокрема:

- смерть військовослужбовця або його близьких (чоловік/дружина, діти, батьки);

- народження або усиновлення дитини;

- серйозні проблеми зі здоров’ям військового чи членів його родини.

Йдеться, зокрема, про:

- туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатити B і C;

- тривале лікування або реабілітацію понад 30 днів після поранення чи захворювання, пов’язаного з війною;

- складні операції, протезування, трансплантації, багатоетапне лікування;

- онкологічні захворювання (незалежно від року встановлення діагнозу);

- поранення військовослужбовця під час виконання бойових завдань;

- тяжкі поранення членів родини внаслідок збройної агресії рф.

Усі обставини мають підтверджуватися медичними або службовими документами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]