Одноразова матеріальна допомога для військових у 2026 році — що треба знати

У ТЦК роз’яснили питання одноразової матеріальної допомоги для військових.

Фото: veteran.com.ua

У 2026 році держава передбачила одноразову матеріальну допомогу для військових, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це нагадав Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

«Розмір допомоги — місячне грошове забезпечення», - підкреслили у ТЦК.

Рішення ухвалене окремим дорученням Міністерства оборони України від 04.01.2026 №38/уд.

Хто може отримати допомогу?

Матеріальна допомога виплачується один раз у 2026 році, якщо є підстави:

Військовослужбовці з інвалідністю, отриманою внаслідок поранення, контузії чи травми під час захисту України.

Сім’ї військових, які:

- перебувають у полоні (крім добровільної здачі);

- є заручниками;

- інтерновані в нейтральних державах;

- зникли безвісти.

У разі складних життєвих подій, що сталися у 2026 році або у грудні 2025 року (якщо допомогу тоді не отримували), зокрема:

- смерть військовослужбовця або його близьких (чоловік/дружина, діти, батьки);

- народження або усиновлення дитини;

- серйозні проблеми зі здоров’ям військового чи членів його родини.

Йдеться, зокрема, про:

- туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатити B і C;

- тривале лікування або реабілітацію понад 30 днів після поранення чи захворювання, пов’язаного з війною;

- складні операції, протезування, трансплантації, багатоетапне лікування;

- онкологічні захворювання (незалежно від року встановлення діагнозу);

- поранення військовослужбовця під час виконання бойових завдань;

- тяжкі поранення членів родини внаслідок збройної агресії рф.

Усі обставини мають підтверджуватися медичними або службовими документами.

