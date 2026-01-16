Одноразова матеріальна допомога для військових у 2026 році — що треба знати
У 2026 році держава передбачила одноразову матеріальну допомогу для військових, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це нагадав Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.
«Розмір допомоги — місячне грошове забезпечення», - підкреслили у ТЦК.
Рішення ухвалене окремим дорученням Міністерства оборони України від 04.01.2026 №38/уд.
Хто може отримати допомогу?
Матеріальна допомога виплачується один раз у 2026 році, якщо є підстави:
Військовослужбовці з інвалідністю, отриманою внаслідок поранення, контузії чи травми під час захисту України.
Сім’ї військових, які:
- перебувають у полоні (крім добровільної здачі);
- є заручниками;
- інтерновані в нейтральних державах;
- зникли безвісти.
У разі складних життєвих подій, що сталися у 2026 році або у грудні 2025 року (якщо допомогу тоді не отримували), зокрема:
- смерть військовослужбовця або його близьких (чоловік/дружина, діти, батьки);
- народження або усиновлення дитини;
- серйозні проблеми зі здоров’ям військового чи членів його родини.
Йдеться, зокрема, про:
- туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатити B і C;
- тривале лікування або реабілітацію понад 30 днів після поранення чи захворювання, пов’язаного з війною;
- складні операції, протезування, трансплантації, багатоетапне лікування;
- онкологічні захворювання (незалежно від року встановлення діагнозу);
- поранення військовослужбовця під час виконання бойових завдань;
- тяжкі поранення членів родини внаслідок збройної агресії рф.
Усі обставини мають підтверджуватися медичними або службовими документами.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.