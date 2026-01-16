  1. В Украине

Единовременная материальная помощь для военнослужащих в 2026 году — что нужно знать

07:36, 16 января 2026
В ТЦК разъяснили вопросы единовременной материальной помощи для военнослужащих.
Фото: veteran.com.ua
В 2026 году государством предусмотрена единовременная материальная помощь для военнослужащих, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом напомнил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

«Размер помощи — месячное денежное обеспечение», — подчеркнули в ТЦК.

Решение принято отдельным поручением Министерства обороны Украины от 04.01.2026 №38/уд.

Кто может получить помощь?

Материальная помощь выплачивается один раз в 2026 году при наличии оснований:

Военнослужащие с инвалидностью, полученной вследствие ранения, контузии или травмы во время защиты Украины.

Семьи военнослужащих, которые:

  • находятся в плену (кроме добровольной сдачи);
  • являются заложниками;
  • интернированы в нейтральных государствах;
  • пропали без вести.

В случае сложных жизненных событий, произошедших в 2026 году или в декабре 2025 года (если помощь тогда не получали), в частности:

  • смерть военнослужащего или его близких (муж/жена, дети, родители);
  • рождение или усыновление ребенка;
  • серьезные проблемы со здоровьем военнослужащего или членов его семьи.

Речь идет, в частности, о:

  • туберкулезе, ВИЧ/СПИДе, гепатитах B и C;
  • длительном лечении или реабилитации более 30 дней после ранения или заболевания, связанного с войной;
  • сложных операциях, протезировании, трансплантациях, многоэтапном лечении;
  • онкологических заболеваниях (независимо от года установления диагноза);
  • ранении военнослужащего во время выполнения боевых задач;
  • тяжелых ранениях членов семьи вследствие вооруженной агрессии РФ.

Все обстоятельства должны подтверждаться медицинскими или служебными документами.

