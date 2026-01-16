Единовременная материальная помощь для военнослужащих в 2026 году — что нужно знать
В 2026 году государством предусмотрена единовременная материальная помощь для военнослужащих, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом напомнил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.
«Размер помощи — месячное денежное обеспечение», — подчеркнули в ТЦК.
Решение принято отдельным поручением Министерства обороны Украины от 04.01.2026 №38/уд.
Кто может получить помощь?
Материальная помощь выплачивается один раз в 2026 году при наличии оснований:
Военнослужащие с инвалидностью, полученной вследствие ранения, контузии или травмы во время защиты Украины.
Семьи военнослужащих, которые:
- находятся в плену (кроме добровольной сдачи);
- являются заложниками;
- интернированы в нейтральных государствах;
- пропали без вести.
В случае сложных жизненных событий, произошедших в 2026 году или в декабре 2025 года (если помощь тогда не получали), в частности:
- смерть военнослужащего или его близких (муж/жена, дети, родители);
- рождение или усыновление ребенка;
- серьезные проблемы со здоровьем военнослужащего или членов его семьи.
Речь идет, в частности, о:
- туберкулезе, ВИЧ/СПИДе, гепатитах B и C;
- длительном лечении или реабилитации более 30 дней после ранения или заболевания, связанного с войной;
- сложных операциях, протезировании, трансплантациях, многоэтапном лечении;
- онкологических заболеваниях (независимо от года установления диагноза);
- ранении военнослужащего во время выполнения боевых задач;
- тяжелых ранениях членов семьи вследствие вооруженной агрессии РФ.
Все обстоятельства должны подтверждаться медицинскими или служебными документами.
