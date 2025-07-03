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Схрон у квартирі — у Києві чоловік зберігав вибухівку і боєприпаси, фото

14:33, 3 липня 2025
Під час обшуку в оселі 49-річного киянина правоохоронці вилучили тротил і близько 200 набоїв різного калібру.
Схрон у квартирі — у Києві чоловік зберігав вибухівку і боєприпаси, фото
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 49-річному чоловіку, який зберігав вдома арсенал набої та вибухівку. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Про це повідомляє столична поліції.

Так, під час проведення обшуку у квартирі місцевого мешканця правоохоронці вилучили близько 200 патронів до вогнепальної зброї різного калібру, а також тротил.

Власника оселі, 49-річного уродженця Києва, слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Походження набоїв та боєприпасів, а також те, з якою метою чоловік їх зберігав у себе, поліція наразі з’ясовує.

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ.

За незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв та боєприпасів підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

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Національна поліція поліція зброя Київ боєприпаси

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