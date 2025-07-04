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Пішла з життя Заслужений юрист України Наталія Василина

12:30, 4 липня 2025
Пішла у вічність Наталія Василина – Заслужений юрист України, президентка Нотаріальної палати України у 2014–2016 роках, реформаторка, наставниця.
Пішла з життя Заслужений юрист України Наталія Василина
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Пішла з життя Наталія Володимирівна Василина, президентка Нотаріальної палати України у 2014–2016 роках, яка зробила значний внесок у розвиток нотаріату, правової науки та освіти, повідомила Нотаріальна палата.

Наталія Василина була Заслуженим юристом України, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівником Інституту онлайн-верифікації та вирішення спорів, а також членом Комісії з європейських справ Міжнародного Союзу Нотаріату. Вона обіймала низку ключових посад, зокрема радника Міністра юстиції України, директора Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань (1995–2004), заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (1997–2004), члена Науково-консультативної ради з питань розвитку нотаріату (1997—2004 рр.), члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті міністрів України (1997—2004 рр.), Голови робочої групи для підготовки законодавства України з питань нотаріату (з 2014 року).

«Людина щирої душі, професіонал високого рівня, наставниця для багатьох, яка ділилася знаннями, надихала, підтримувала, та залишила після себе не лише професійний спадок, а й тепло, яке пам’ятатимуть ті, хто мав щастя бути поруч», – зазначили в Нотаріальній палаті.

Вічна пам’ять.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним та колегам Наталії Володимирівни.

юрист нотаріат

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