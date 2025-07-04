Практика судов
  1. В Украине

Ушла из жизни Заслуженный юрист Украины Наталья Василина

12:30, 4 июля 2025
Ушла в вечность Наталья Василина – заслуженный юрист, реформатор, наставница.
Ушла из жизни Заслуженный юрист Украины Наталья Василина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ушла из жизни Наталья Владимировна Василиса, президент Нотариальной палаты Украины в 2014-2016 годах, которая сделала значительный вклад в развитие нотариата, правовой науки и образования, сообщила Нотариальная палата.

Наталья Василиса была заслуженным юристом Украины, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, руководителем Института онлайн-верификации и разрешения споров, а также членом Комиссии по европейским делам Международного Союза Нотариата. Она занимала ряд ключевых должностей, в частности советника Министра юстиции Украины, директора Департамента нотариата и регистрации адвокатских объединений (1995-2004), заместителя председателя Высшей квалификационной комиссии нотариата (1997-2004), члена Научно-консультативного совета по вопросам развития нотариата (1997-2004 гг.), члена Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете министров Украины (1997-2004 гг.), Председателя рабочей группы для подготовки законодательства Украины по вопросам нотариата (с 2014 года).

«Человек искренней души, профессионал высокого уровня, наставница для многих, которая делилась знаниями, вдохновляла, поддерживала, и оставила после себя не только профессиональное наследие, но и тепло, которое будут помнить те, кто имел счастье быть рядом», - отметили в Нотариальной палате.

Вечная память.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и коллегам Натальи Владимировны.

юрист нотариат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На 5 должностей дисциплинарных инспекторов, проверяющих жалобы на судей, претендуют 70 кандидатов

Председатель Комиссии Реда Мольене сообщила, что, вероятно, в ближайшее время Высший совет правосудия внесет изменения в объявление о проведении конкурса, увеличив количество вакантных должностей с 4 до 5.

Пенсии прокурорам будут рассчитывать по-новому: стала известна финальная редакция законопроекта Галины Третьяковой

Кабмину поручается до 1 декабря 2025 года подготовить законодательные предложения по унификации подходов к определению денежного обеспечения и заработной платы прокуроров, в частности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также служащих правоохранительных органов.

БП ВС признала противоправным повторное оценивание ВККС судьи, который уже прошел оценивание 5 лет назад

Большая Палата Верховного Суда признала противоправными действия ВККС относительно назначения повторного оценивания судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца, который уже прошел оценивание на соответствие занимаемой должности в 2019 году.

Богдан Львов пока остается под стражей – рассмотрение апелляционной жалобы состоится в августе

Богдан Львов находится в изоляторе СБУ, а судья столичного апелляционного суда заявил, что не имеет морального права рассматривать дело бывшего коллеги.

ВККС опубликовала тесты с ответами по истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Обнародованы вопросы и ответы тестов по истории украинской государственности, тестированию общих знаний в сфере права и по каждой специализации суда для кандидатов в местные суды.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси