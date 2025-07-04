Ушла из жизни Заслуженный юрист Украины Наталья Василина

Ушла в вечность Наталья Василина – заслуженный юрист, реформатор, наставница.

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Ушла из жизни Наталья Владимировна Василиса, президент Нотариальной палаты Украины в 2014-2016 годах, которая сделала значительный вклад в развитие нотариата, правовой науки и образования, сообщила Нотариальная палата.

Наталья Василиса была заслуженным юристом Украины, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, руководителем Института онлайн-верификации и разрешения споров, а также членом Комиссии по европейским делам Международного Союза Нотариата. Она занимала ряд ключевых должностей, в частности советника Министра юстиции Украины, директора Департамента нотариата и регистрации адвокатских объединений (1995-2004), заместителя председателя Высшей квалификационной комиссии нотариата (1997-2004), члена Научно-консультативного совета по вопросам развития нотариата (1997-2004 гг.), члена Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете министров Украины (1997-2004 гг.), Председателя рабочей группы для подготовки законодательства Украины по вопросам нотариата (с 2014 года).

«Человек искренней души, профессионал высокого уровня, наставница для многих, которая делилась знаниями, вдохновляла, поддерживала, и оставила после себя не только профессиональное наследие, но и тепло, которое будут помнить те, кто имел счастье быть рядом», - отметили в Нотариальной палате.

Вечная память.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и коллегам Натальи Владимировны.