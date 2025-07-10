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OpenAI кидає виклик Chrome – скоро з’явиться ШІ-браузер майбутнього

19:42, 10 липня 2025
OpenAI запускає браузер, який читатиме сайти замість вас.
OpenAI кидає виклик Chrome – скоро з’явиться ШІ-браузер майбутнього
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Компанія OpenAI готується до запуску власного веб-браузера з інтеграцією штучного інтелекту, який складе конкуренцію Google Chrome, повідомило Reuters. За даними джерел, реліз заплановано на найближчі тижні, а браузер змінить підхід до взаємодії з веб-контентом.

Новий продукт, побудований на основі відкритого коду Chromium, матиме чат-інтерфейс, схожий на ChatGPT, що дозволить користувачам бронювати послуги чи заповнювати форми без відвідування сайтів. Ключовою функцією стане «Оператор» – агент OpenAI для перегляду веб-сторінок від імені користувача.

Браузер стане каналом для збору даних, що допоможе OpenAI конкурувати з Google, чий Chrome займає понад 66% глобального ринку та забезпечує значну частину доходів Alphabet. З більш ніж 500 млн активних користувачів ChatGPT щотижня, новий продукт має потенціал стати альтернативою Chrome. Конкуренцію також посилюють стартапи, як-от Perplexity, який уже представив свій ШІ-браузер.

OpenAI відмовилася від створення плагіна, обравши власний браузер для кращого контролю над даними. Компанія не коментує деталі проекту.

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OpenAI ШІ

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