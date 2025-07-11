$1 млн за уникнення кримінальної відповідальності і $100 тис за вбивство свідків – у Дніпрі викрили адвокатів

Правоохоронцями задокументовано факт передачі сином підозрюваного частини коштів для підготовки вчинення зазначеного злочину у сумі 11 тисяч доларів.

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У Дніпрі правоохоронці викрили і повідомили про підозру адвокату, який намагався за неправомірну вигоду вирішити питання щодо уникнення кримінальної відповідальності його підзахисним та пов’язаними із ним особами, за вчинення низки тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також покращення їхнього процесуального становища шляхом зміни правової кваліфікації інкримінованих діянь на більш м’які, закриття кримінальних проваджень, застосування до підозрюваних меншої міри покарання тощо.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, за вирішення цих питань адвокат планував передати уповноваженим службовим особам неправомірну вигоду загальною сумою, що складає 1 мільйон доларів.

«Правоохоронцями задокументовано факт передачі адвокатом частини неправомірної вигоди у сумі 100 тисяч доларів», - заявили в ОГП.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України, а саме надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах третіх осіб, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За вчинене адвокату та співучаснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

У ОГП зазначили, що сам підзахисний має зв’язки з кримінальними колами та вплив на них на місцевому рівні (один з обласних центрів України).

Його син – теж адвокат, ще один адвокат в цій історії. Він пропонував 100 тисяч доларів за умисне вбивство ключових свідків у кримінальному провадженні проти свого батька.

Правоохоронцями задокументовано факт передачі сином підозрюваного частини коштів для підготовки вчинення зазначеного злочину у сумі 11 тисяч доларів.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора у спосіб, передбачений КПК України, здійснено повідомлення про підозру зазначеній особі за ч. 1 ст. 14, п. п. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

За вчинення даного злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває.

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