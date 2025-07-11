$1 млн за избежание уголовной ответственности и $100 тыс за убийство свидетелей – в Днепре разоблачили адвокатов

Правоохранителями задокументирован факт передачи сыном подозреваемого части средств для подготовки совершения указанного преступления в сумме 11 тысяч долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении адвокату, который пытался за неправомерную выгоду решить вопрос об избежании уголовной ответственности его подзащитными и связанными с ними лицами за совершение ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений, а также улучшении их процессуального положения путем изменения правовой квалификации инкриминируемых деяний на более мягкие, закрытия уголовных производств, применения к подозреваемым более мягкого наказания и т.п.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, за решение этих вопросов адвокат планировал передать уполномоченным должностным лицам неправомерную выгоду на общую сумму в 1 миллион долларов.

«Правоохранителями задокументирован факт передачи адвокатом части неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов», — заявили в ОГП.

Действия адвоката квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины — предоставление неправомерной выгоды за совершение должностным лицом, занимающим ответственное положение, действий в интересах третьих лиц с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

За совершенное адвокату и соучастнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Сам подзащитный имеет связи с криминальными кругами и влияние на них на местном уровне (один из областных центров Украины).

Его сын — также адвокат, и он стал еще одним фигурантом дела. Он предлагал 100 тысяч долларов за умышленное убийство ключевых свидетелей в уголовном производстве против своего отца.

Правоохранителями задокументирован факт передачи сыном подозреваемого части средств для подготовки совершения указанного преступления в сумме 11 тысяч долларов.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора в порядке, предусмотренном УПК Украины, указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, п.п. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.