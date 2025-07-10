В Киеве ограничат движение на улице Дашкевича из-за дорожных работ

11 июля частично будут ограничивать движение транспорта по улице Остафия Дашкевича.

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В столице 11 июля с 8:00 до 20:00 частично ограничат движение транспорта на улице Остафия Дашкевича. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

В частности, сотрудники КП ШЕУ Днепровского района будут выполнять фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Князя Романа Мстиславича до улицы Черных Запорожцев.

Работы будут проводиться поэтапно с частичным ограничением движения транспорта.

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