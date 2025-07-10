У Києві обмежать рух на вулиці Дашкевича через дорожні роботи

11 липня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича.

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У столиці 11 липня, з 8:00 до 20:00, частково обмежать рух транспорту на вулиці Остафія Дашкевича. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Зокрема, працівники КП ШЕУ Дніпровського району виконуватимуть фрезерування верхнього шару асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Князя Романа Мстиславича до вулиці Чорних Запорожців.

Роботи проводитимуть поетапно, із частковим обмеженням руху транспорту.

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