На Черкащині судитимуть підприємицю, яка заволоділа бюджетними коштами на суму понад 2,5 млн грн

Незаконно отримані кошти вона використала у своїй підприємницькій діяльності, чим здійснила їх легалізацію.

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На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця за фактами заволодіння коштами міського бюджету шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, місцева підприємиця, яка надавала послуги з теплопостачання для освітніх комунальних закладів м. Канева, наприкінці 2021 року подала на розгляд до органу місцевого самоврядування лист із розрахунком виробничих витрат для підвищення тарифу на її послуги. Зловживаючи своїм службовим становищем, у розрахунок вона внесла завідомо неправдиві відомості щодо запланованих затрат на 2022 бюджетний рік. Зокрема, вартість витрат на закупівлю деревини майже в 4 рази перевищувала середньоринкову, а також перевищували витрати на найманих працівників, яких було в декілька разів менше, ніж зазначено у розрахунку.

Як наслідок, органом місцевого самоврядування на підставі вказаного розрахунку було підвищено тариф для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел.

Таким чином фізична особа-підприємець завдала збитків місцевому бюджету на суму понад 2,5 млн грн.

У подальшому незаконно отримані кошти вона використала у своїй підприємницькій діяльності, чим здійснила їх легалізацію.

Окрім того, до суду скеровано позовну заяву про стягнення з обвинуваченої шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та за клопотанням прокурора накладено арешт на її майно і грошові кошти.

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