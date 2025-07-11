В Черкасской области будут судить предпринимательницу, присвоившую бюджетные средства на сумму более 2,5 млн грн

Незаконно полученные средства она использовала в своей предпринимательской деятельности, тем самым легализовав их.

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В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимателя по фактам завладения средствами городского бюджета путем злоупотребления служебным положением, совершенного в условиях военного положения в особо крупных размерах, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, местная предпринимательница, предоставлявшая услуги теплоснабжения для коммунальных образовательных учреждений г. Канев, в конце 2021 года подала на рассмотрение органу местного самоуправления письмо с расчетом производственных затрат для повышения тарифа на свои услуги. Злоупотребляя своим служебным положением, в расчет она внесла заведомо ложные сведения о планируемых затратах на бюджетный 2022 год. В частности, стоимость затрат на закупку древесины почти в 4 раза превышала среднерыночную, а также были завышены расходы на наемных работников, которых было в несколько раз меньше, чем указано в расчете.

В результате, на основании указанного расчета орган местного самоуправления повысил тариф для учебных заведений города, которые отапливаются котельными с использованием альтернативных источников.

Таким образом, физическое лицо-предприниматель нанесла ущерб местному бюджету на сумму более 2,5 млн грн.

В дальнейшем незаконно полученные средства она использовала в своей предпринимательской деятельности, чем осуществила их легализацию.

Кроме того, в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и по ходатайству прокурора наложен арест на ее имущество и денежные средства.

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