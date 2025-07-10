OpenAI бросает вызов Chrome – скоро появится ИИ-браузер будущего

OpenAI запускает браузер, который будет читать сайты вместо вас.

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Компания OpenAI готовится к запуску собственного веб-браузера с интеграцией искусственного интеллекта, который составит конкуренцию Google Chrome, сообщило Reuters. По данным источников, релиз запланирован на ближайшие недели, а браузер изменит подход к взаимодействию с веб-контентом.

Новый продукт, построенный на основе открытого кода Chromium, будет иметь чат-интерфейс, похожий на ChatGPT, что позволит пользователям бронировать услуги или заполнять формы без посещения сайтов. Ключевой функцией станет «Оператор» - агент OpenAI для просмотра веб-страниц от имени пользователя.

Браузер станет каналом для сбора данных, что поможет OpenAI конкурировать с Google, чей Chrome занимает более 66% глобального рынка и обеспечивает значительную часть доходов Alphabet. С более чем 500 млн активных пользователей ChatGPT еженедельно, новый продукт имеет потенциал стать альтернативой Chrome. Конкуренцию также усиливают стартапы, такие как Perplexity, который уже представил свой ИИ-браузер.

OpenAI отказалась от создания плагина, выбрав собственный браузер для лучшего контроля над данными. Компания не комментирует детали проекта.

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