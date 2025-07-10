Фейкові банкіри, РЕБ і 1200 комп’ютерів – на Дніпропетровщині викрили шахрайську мережу кол-центр

Псевдобанкіри за допомогою психологічного тиску видурювали в людей гроші.

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Прикордонники викрили на Дніпропетровщині злочинну групу, яка через фальшиві фінансові сервіси та мережу кол-центрів обманювала громадян, повідомили в Державній прикордонній службі України.

Зловмисники, прикидаючись працівниками банків, використовували вкрадені бази даних для масових SMS-розсилок і дзвінків, виманюючи фінансові дані або змушуючи людей переказувати гроші на підконтрольні рахунки за допомогою психологічного тиску. Під час обшуків у 25 локаціях вилучено понад 1220 комп’ютерів, автомобіль із обладнанням радіоелектронної боротьби (РЕБ), готівку та підроблені документи, зокрема посвідчення ФСБ РФ.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних і постраждалих.

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