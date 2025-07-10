Фейковые банкиры, РЭБ и 1200 компьютеров – на Днепропетровщине разоблачили мошенническую сеть колл-центров

Псевдобанкиры с помощью психологического давления выманивали у людей деньги.

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Пограничники разоблачили на Днепропетровщине преступную группу, которая через фальшивые финансовые сервисы и сеть колл-центров обманывала граждан, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Злоумышленники, притворяясь работниками банков, использовали украденные базы данных для массовых SMS-рассылок и звонков, выманивая финансовые данные или заставляя людей переводить деньги на подконтрольные счета с помощью психологического давления. Во время обысков в 25 локациях изъято более 1220 компьютеров, автомобиль с оборудованием радиоэлектронной борьбы (РЭБ), наличные и поддельные документы, в том числе удостоверение ФСБ РФ.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных и пострадавших.

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