Штрафы в полном объеме — что ждет ФЛП с 1 августа за нарушение использования РРО

С 1 августа завершится переходный период и за неведение РРО или невыдачу чеков предпринимателей будут штрафовать на 100% и 150% стоимости товаров или услуг.

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С 1 августа 2025 года завершится переходный период, в течение которого предприниматели уплачивали сниженные штрафы за нарушение правил использования регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО (ПРРО). Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

В ГНС напомнили, что в 2023 году, после восстановления полномочий контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций, государство временно снизило их размер до 25 % и 50 % — для адаптации бизнеса к новым условиям. Речь шла о нарушениях требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины № 265/95-ВР.

Эти послабления утратят силу, и штрафы за неиспользование РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:

100% стоимости товаров или услуг — за первое нарушение;

150% — за каждое последующее.

Субъектов хозяйствования призываются соблюдать установленные правила расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг. В частности:

использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книжки;

проводить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;

обязательно выдавать покупателям расчетные документы (в бумажной или электронной форме).

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