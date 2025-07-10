Штрафи у повному обсязі — що чекає ФОПів з 1 серпня за порушення використання РРО

З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого підприємці сплачували зменшені штрафи за порушення правил використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО). Про це нагадує Державна податкова служба.
У ДПС нагадали, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.
Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:
Суб’єктів господарювання закликають дотримуватись установлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:
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