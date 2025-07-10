У Києві розікрали 2,1 млн під час закупівлі комп’ютерної техніки для КП «Інформатика»

Прокурори повідомили про підозру заступнику генерального директора КП «Інформатика».

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У Києві прокурори повідомили про підозру заступнику генерального директора КП «Інформатика» Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Як повідомила Київська міська прокуратура, посадовця підозрюють в службовій недбалості, внаслідок чого територіальній громаді було завдано збитків на 2,1 млн гривень.

Експертиза підтвердила, що комунальне підприємство придбало комп’ютерну техніку за цінами, вищими від ринкових, що завдало територіальній громаді міста Києва понад 2,1 млн гривень збитків.

Наразі прокуратурою, як стороною обвинувачення, підготовлено клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

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