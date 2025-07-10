В Киеве разворовали 2,1 млн при закупке компьютерной техники для КП «Информатика»

Прокуроры сообщили о подозрении заместителю генерального директора КП «Информатика».

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В Киеве прокуроры сообщили о подозрении заместителю генерального директора КП «Информатика» Департамента информационно-коммуникационных технологий исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Как сообщила Киевская городская прокуратура, должностное лицо подозревается в служебной халатности, в результате которой территориальной громаде был нанесен ущерб на 2,1 млн гривен.

Экспертиза подтвердила, что коммунальное предприятие приобрело компьютерную технику по ценам, превышающим рыночные, что нанесло территориальной громаде города Киева убытки в размере более 2,1 млн гривен.

В настоящее время прокуратурой, как стороной обвинения, подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

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