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На Волині затримали військовослужбовця, який хотів налагодити «бізнес» на ухилянтах

14:00, 18 липня 2025
Чоловік хотів продавати фіктивні документи для виїзду за кордон.
На Волині затримали військовослужбовця, який хотів налагодити «бізнес» на ухилянтах
Фото: dbr.gov.ua
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На Волині правоохоронці викрили військовослужбовця одного з правоохоронних органів, який планував організувати «бізнес» з продажу фейкових медичних документів для ухилення чоловіків від служби з можливістю подальшого виїзду за кордон. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

За даними слідства, фігурант спершу «протестував» схему на собі — через підставного медика однієї з лікарень Волині, він оформив інвалідність на основі вигаданого діагнозу «цукровий діабет з ускладненнями».

«Надалі такі довідки зловмисник планував продавати військовозобов’язаним. Зокрема, він запропонував свої послуги за 7 тисяч доларів одному з колег, запевнивши, що «все вже домовлено з лікарями», - заявили у Бюро.

Під час передачі грошей військовослужбовця затримали.

Під час обшуку у його автомобілі вилучено телефони, документи та інші докази протиправної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Працівники ДБР подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі встановлюються інших учасників схеми, зокрема серед медичного персоналу.

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ДБР

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