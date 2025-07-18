На Волыни задержали военнослужащего, который хотел наладить «бизнес» на уклонистах

Мужчина хотел продавать фиктивные документы для выезда за границу.

Фото: dbr.gov.ua

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На Волыни правоохранители разоблачили военнослужащего одного из правоохранительных органов, который планировал организовать «бизнес» по продаже фейковых медицинских документов для уклонения мужчин от службы с возможностью последующего выезда за границу. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

По данным следствия, фигурант сначала «протестировал» схему на себе — через подставного медика одной из больниц Волыни он оформил инвалидность на основании вымышленного диагноза «сахарный диабет с осложнениями».

«В дальнейшем такие справки злоумышленник планировал продавать военнообязанным. В частности, он предложил свои услуги за 7 тысяч долларов одному из коллег, заверив, что «все уже договорено с врачами», — заявили в Бюро.

Военнослужащего задержали во время передачи денег.

Во время обыска в его автомобиле изъяты телефоны, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сотрудники ГБР подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время устанавливаются другие участники схемы, в частности среди медицинского персонала.

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