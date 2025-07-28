В Іспанії школяр опинився під слідством через створення оголених відео однокласниць, згенерованих ШІ

Справу розглядає суд у справах неповнолітніх у Валенсії, це вже не перший подібний інцидент у країні.

Джерело фото: Jaque Silva/SOPA Images/REX/Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція у Валенсії розслідує справу проти 17-річного школяра, якого підозрюють у використанні штучного інтелекту для створення оголених deepfake-зображень неповнолітніх однокласниць, які він планував продавати в інтернеті. Про це пише The Guardian.

Розслідування почалося після того, що одна з учениць заявила про фейковий акаунт у соцмережах на її ім’я. На ньому публікували згенеровані ШІ фото з оголеними зображеннями, зміненими з реальних світлин. Згодом ще 15 неповнолітніх повідомили про аналогічні випадки.

Через IP-адреси та електронну пошту слідчі вийшли на підозрюваного – одного з однокласників постраждалих.

Як вказує The Guardian, підлітка підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Справу передано до суду у справах неповнолітніх у Валенсії.

Це вже не перший подібний випадок в Іспанії. У 2023 році 15 підлітків отримали умовні терміни за створення й поширення подібного контенту в регіоні Естремадура. Їх також зобов’язали відвідувати заняття з гендерної обізнаності та відповідального використання технологій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.